ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

قردة من العصر الحجري..فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
وكالات
رصدت مجموعة من العلماء عدد من قردة فصيل "كابوتشين"، وهى تستخدم أدوات حجرية اختارتها بنفسها، في ظاهرة هي الأولى من نوعها بين الحيوانات والتي ذكرت العلماء بتاريخ دخول البشر للعصر الحجري.

وبحسب "روسيا اليوم"، جرت مراقبة القردة في محمية طبيعية في بنما، حي استخدمت أدوات حجرية بشكل يومي، كما أنها كانت ترتب الأدوات وتحتفظ بها للاستخدام المستقبلي والمتكرر.

ودهش الباحثون لرؤية القردة وهي تحمل الأحجار المختلفة وترمي بها بتقنية فيزيائية متقنة، مستخدمة إياها في فتح قشور المكسرات والثمار الاستوائية. كما شوهدت القردة في الجداول وهي تنتقي أصنافا معينة من الحجارة، كل لاستخدام معين.

وشكك العلماء لسنوات في استخدام هذه القردة للأحجار، وذلك في المحمية الواقعة على جزيرة بعيدة ووعرة، ولكنهم في رحلة استكشاف جديدة في بنما، تمكنوا من توثيق الظاهرة عن قرب بعد مشاهدتها بأنفسهم.

ذكر العلماء أن قردة "الكابوتشين" تتسم بذكاء شديد، فبالإضافة إلى الحجارة، لوحظ استخدامها للعصي في مجابهة الأفاعي، وكذلك استخدام النباتات في علاج التقرحات والأمراض الجلدية.

والأهم من ذلك كله، هو قدرة "الكابوتشين" على استنساخ تصرفات وعادات بشرية اجتماعية، بمجرد مشاهدتها للبشر بشكل مستمر.

ترشيحاتنا

أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

أمين الفتوى يوضح هل الخلع حلال أم حرام.. فيديو

فضيحة فى رواتب مصارعي ألعاب البحر المتوسط.. رياضة البرلمان تستدعى الوزير للتحقيق.. نائب: الألعاب الفردية مستقبل مصر.. ومطالب بالاهتمام بها

3 طرق تحميك من وساوس الشيطان أثناء الصلاة.. فيديو

الحضري يرد على اتهامه بالتسبب فى خروج المنتخب من كأس العالم

رسميا.. بيراميدز يضم المهدي سليمان من سموحة

تعرف على سبب ترك عمود بمنتصف الطريق السريع .. شاهد

بدء عملية إنقاذ آخر 5 من أطفال الكهف في تايلاند

قردة من العصر الحجري..فيديو

أردوغان يعين قائدا جديدا للجيش التركي

مرتضى منصور: أحمد الشناوي في بيراميدز .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

رئيسة كرواتيا تعيد مشاهد عشق الزعماء لكرة القدم بالمونديال .. صور

فيديو

أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو
حضري الكنافة بكرات الآيس كريم الشهية
مي كساب تكشف عن أسباب دخولها مجال التمثيل وترك الغناء.. فيديو
مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو
الجخ يبهر جمهور مصر النهاردة بقصيدة يا وخدانى من الشيبة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟