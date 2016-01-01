قردة من العصر الحجري..فيديو

رصدت مجموعة من العلماء عدد من قردة فصيل "كابوتشين"، وهى تستخدم أدوات حجرية اختارتها بنفسها، في ظاهرة هي الأولى من نوعها بين الحيوانات والتي ذكرت العلماء بتاريخ دخول البشر للعصر الحجري.



وبحسب "روسيا اليوم"، جرت مراقبة القردة في محمية طبيعية في بنما، حي استخدمت أدوات حجرية بشكل يومي، كما أنها كانت ترتب الأدوات وتحتفظ بها للاستخدام المستقبلي والمتكرر.



ودهش الباحثون لرؤية القردة وهي تحمل الأحجار المختلفة وترمي بها بتقنية فيزيائية متقنة، مستخدمة إياها في فتح قشور المكسرات والثمار الاستوائية. كما شوهدت القردة في الجداول وهي تنتقي أصنافا معينة من الحجارة، كل لاستخدام معين.



وشكك العلماء لسنوات في استخدام هذه القردة للأحجار، وذلك في المحمية الواقعة على جزيرة بعيدة ووعرة، ولكنهم في رحلة استكشاف جديدة في بنما، تمكنوا من توثيق الظاهرة عن قرب بعد مشاهدتها بأنفسهم.



ذكر العلماء أن قردة "الكابوتشين" تتسم بذكاء شديد، فبالإضافة إلى الحجارة، لوحظ استخدامها للعصي في مجابهة الأفاعي، وكذلك استخدام النباتات في علاج التقرحات والأمراض الجلدية.



والأهم من ذلك كله، هو قدرة "الكابوتشين" على استنساخ تصرفات وعادات بشرية اجتماعية، بمجرد مشاهدتها للبشر بشكل مستمر.



