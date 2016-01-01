بدء عملية إنقاذ آخر 5 من أطفال الكهف في تايلاند

قال قائد مهمة إنقاذ الصبية الذين حاصرتهم السيول في كهف في تايلاند إن عملية إنقاذ آخر أربعة منهم مع مدربهم لكرة القدم بدأت صباح اليوم الثلاثاء.



وأضاف قائد المهمة نارونجساك أوسوتاناكورن في مؤتمر صحفي أن أحدث عملية إنقاذ بدأت في حوالي الساعة 1008 بالتوقيت المحلي (0308 بتوقيت جرينتش).



وقال وسط تهليل الصحفيين ورجال الإنقاذ: "سيتم إخراج الخمسة جميعا دفعة واحدة اليوم".