كوريا الجنوبية تلغي المناورات العسكرية السنوية مع أمريكا



أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إلغاء تدريبات حربية سنوية لتعبئة موظفي الحكومة هذا العام، وذلك بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المناورات الحربية عقب القمة التي جمعته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة في 12 من يونيو الماضي.



ونقلت وكالة "سبوتنك" عن بيان أصدره وزيرا السلامة والدفاع قوله: "عادة ما يتم إجراء تلك التدريبات في أغسطس من كل عام بالتزامن مع تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة".



وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن تعليق التدريبات المشتركة يمكن أن يسهل المحادثات النووية الجارية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



من جانب آخر، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج مو أن الجيش سيجري تدريبات منفردة مزمعة هذا العام وسيتخذ قرارا بشأن التدريبات المشتركة بالتشاور مع الولايات المتحدة.





