شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

نشرت نوال الزغبى، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.



تألقت نوال بإطلالة أنثوية، حيث أرتدت جمبسوت فوشيا من تصميم المصمم اللبناني إيلي فغالي، وتميز التصميم بصيحة الكتف الواحد، وبحزام حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق.



وبدت بتسريحة شعر بسيطة من أنامل المصفف اللبناني فيكتور كيروز، وأعتمدت على مكياج خفيف أرتكز على الألوان الترابية

مع رسمة عين متناسبة مع شكلها، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الرقيقة التى منحتها شكلا مميزا .