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أخبار العالم

مركز الأعاصير الأمريكي: العاصفة كريس تتحول لإعصار اليوم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:15 ص
إعصار أمريكي - صورة
إعصار أمريكي - صورة أرشيفية
رويترز
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع أن تتحول العاصفة المدارية كريس إلى إعصار اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز في تقرير أن العاصفة تبعد نحو 340 كيلومترا جنوب شرقي كيب هاتيراس في نورث كارولاينا محملة برياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وذكر أن من المتوقع أن يزداد كريس قوة غدا الأربعاء.

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