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أخبار العالم

قرقاش: الإمارات أصبحت شريكا مهما في القرن الإفريقي

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاده أصبحت شريكًا هاما في القرن الإفريقي وتصدرت الحضور العربي في القارة السمراء، بعد سنوات من العمل الشاق لدعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب في الصومال، والجهود التنموية في جيبوتي والتواصل السياسي مع إرتريتا وإثيوبيا.

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "عبر سنوات من العمل المضني لدعم الاستقرار ومكافحة الاٍرهاب والقرصنة في الصومال والجهود التنموية في جيبوتي وأرض الصومال والتواصل السياسي مع اريتريا وإثيوبيا أصبحت الإمارات شريكا مقدرا في القرن الأفريقي ومتصدرة الحضور العربي في هذه المنطقة المهمة".

وتابع: "بطبيعة الحال التواصل السياسي مع القرن الأفريقي يحمل في طياته المخاطر والفرص، ولكنه أساسي لإرتباط المنطقة بأمن وإزدهار عالمنا العربي، والتعامل الجاد والنفس الطويل لسياسة الإمارات يحظى بالإحترام في القرن ودوليا".

واستطرد قائلًا: "محاور سياستنا الخارجية واضحة وشفافيتها أساس مصداقيتها، فهي أولا عربية ومحاورها الإعتدال والإستقرار ومكافحة الإرهاب وتحفيز التنمية والإزدهار المشترك، هذه الأهداف تجعل الإمارات شريكا مرّحبا به".

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