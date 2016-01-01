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فن

أسرة الرجل الأخطر وصبري فواز في ضيافة معكم منى الشاذلي.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:31 ص
أسرة الرجل الأخطر
أسرة الرجل الأخطر
محمد صبحي
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أسرة فيلم "الرجل الأخطر" والفنان صبري فواز في حلقة خاصة تعرض مساء يوم الجمعة المقبل على فضائية سي بي سي.

ويتحدث صبري فواز حول أدواره التي قدمها مؤخرا سواء داخل أو خارج الموسم الرمضاني، كما يتطرق إلى بعض الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الفنية التي كان لها ردود أفعال واسعة، بالاضافة إلى حكايات من حياته والتي كان من بينها تفاصيل تعرفه على زوجته خلال مرحلة الدراسة الجامعية، وعن أحلامه التي يتمنى تحقيقها خلال مشواره الفني.

كما يكشف الفنان سامح حسين بطل فيلم "الرجل الأخطر" الذي عرض مؤخر بدور العرض حول طبيعة الشخصية التي قدمها من خلال الفيلم وأسباب حرصه على تقديم شكل مختلف بداية من الدور الذي قدمه ووصولا إلى اللوك المختلف كثيرا عن شكله الطبيعي.

وأشار الفنان سليمان عيد إلى أن أجواء المرح جمعت مجموعة من نجوم الكوميديا المشاركين في "الرجل الأخطر"، وأن هناك العديد من المواقف الكوميدية التي حدثت في كواليس تصوير بعض المشاهد متطرقا إلى مشاهد بعينها تم حذفها بعدما أفسدها الجمهور أثناء التصوير.

كما تحدث الفنان إدوارد عن تفاصيل الشخصية التي قدمها داخل أحداث الفيلم، وكشف تفاصيل الأغنية الشعبية التي سجلها ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث الفنان القدير أحمد حلاوة عن علاقته الممتدة بسامح حسين عبر سنوات طويلة منذ أن كان يدرس له التمثيل في مسرح جامعة حلوان وحتى مشاركتهما العمل سويا في هذا الفيلم، مشيرا إلى تميز حسين في مرحلته الجامعية برغم أنه كان يقدم أدوارا مسرحية تراجيدية.
أسرة الرجل الأخطر وصبري فواز في ضيافة معكم منى الشاذلي.. صور
أسرة الرجل الأخطر وصبري فواز في ضيافة معكم منى الشاذلي.. صور
أسرة الرجل الأخطر وصبري فواز في ضيافة معكم منى الشاذلي.. صور
أسرة الرجل الأخطر وصبري فواز في ضيافة معكم منى الشاذلي.. صور
أسرة الرجل الأخطر وصبري فواز في ضيافة معكم منى الشاذلي.. صور
أسرة الرجل الأخطر وصبري فواز في ضيافة معكم منى الشاذلي.. صور
أسرة الرجل الأخطر وصبري فواز في ضيافة معكم منى الشاذلي.. صور

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