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أخبار العالم

جمهورية لوهانسك تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها مجددا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:35 ص
الجيش الأوكراني -
الجيش الأوكراني - صورة أرشيفية
أ ش أ
اتهمت جمهورية لوهانسك، المعلنة في أوكرانيا من طرف واحد، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة في جمهورية لوهانسك - لوكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم /الثلاثاء/ - "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية باستخدام قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات".

وأضاف "أن مواقع الجمهورية لوهانسك تعرضت للقصف بالقرب من المنطقة السكنية "كالينوفكا"، مشيرا إلى أن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين.

يذكر أن مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا وافقت يوم 27 يونيو الماضي على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو الجاري.

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