إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

وجه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح حركة المرور أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن.





وأمر "سعيد"، بالتصدي للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها وتتسبب في انتهاك الرقعة الزراعية.





وفى هذا السياق، شنّت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بنطاق دائرة المركز بالتنسيق مع قوات الشرطة، حيث تمكنت من إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية على مساحة 4410 م2 تابعة للوحدة المحلية بنى عامر وبيشة قايد وبردين عبارة عن إزالة مبانٍ بالدبش الأبيض وأسوار من الطوب الأحمر وإزالة أعمدة خرسانية وردم حفر فى المهد.





وشنت رئاسة حى أول الزقازيق، حملة لإزالة الإشغالات من منطقة حلقة السمك وكوبرى أبو عميرة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وتمكنت رئاسة حى ثان الزقازيق من تنفيذ قرار إزالة لأحد العقارات بشارع أحمد إسماعيل (المساكن التعاونية بمنطقة القومية)، وتم الإخلاء الإداري للعقار وتنفيذ قرار الإزالة بحضور قوات الأمن.





كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الإدارة الزراعية قسم حماية الأراضي وقوات الأمن بإزالة فورية للتعديات على الأرض الزراعية بناحية الوحدة المحلية شبرا النخلة.





وأعلن رئيس المدينة، أنه تم إزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمساحة 840 م2 عبارة عن مبانٍ وقواعد خرسانية وسملات وأسوار من الدبش الأبيض وتم إزالة المخالفات ومساواتها حتى منسوب سطح الأرض.





وشنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة لرفع الإشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة فتم رفع حالة إشغالات من شوارع أحمد عرابى وشارع الجمهورية وشارع سعد زغلول وشارع الكورنيش والتى تعوق حركة المواطنين والسيارات حفاظًا على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.





وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بحملة لرفع الإشغالات من شارعى النصر و23 يوليو والتأكد من عدم وجود باعة جائلين فى الشوارع الرئيسية تعوق الحركه المرورية تيسيرًا على عبور المواطنين وحركة السيارات.





وشنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحملة لرفع الإشغالات من شوارع الجيش وبورسعيد تم عمل 50 حالة ضبط و 135 حالة رفع إشغال طريق وتم إزالة كافة الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بإزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بناحية قرية المشاعلة بجوار المدرسة الثانوية التابعة للوحدة المحلية بمنشأة رضوان.