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حوادث

ضبط 4 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدرات بالمنوفية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:56 ص
قيادة تحت تأثير المخدرات
قيادة تحت تأثير المخدرات
محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن بدائرة قسمى شرطة منوف وشبين الكوم ومركز شرطة قويسنا بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية.

وتم الحصول على عينات عشوائية من بعض سائقي السيارات وعددهم نحو "45 سائق"،وتبين وجود 4 حالات إيجابية لكل من م م ب م سائق ومقيم مركز السادات ، ع س س ع سائق ومقيم مركز السادات ، ر م ص م سائق ومقيم دقهلية ،ـ ع م م ا سائق ومقيم قليوبية.

وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة .

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