هازارد: مبابي بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية

يرى إيدين هازارد نجم المنتخب البلجيكي، أن الفرنسي الشاب كيليان مبابي لديه القدرة على التتويج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.
وقال هازارد، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "بناء على ما يقدمه، من الواضح أن مبابي قادر على التتويج بالكرة الذهبية".
وأضاف: "بالنسبة لإمكانياته، وقدراته، بالنسبة لي نعم، هو يستحق بالفعل هذه الجائزة".
وتابع: "لقد تحدثت معه على الهاتف عدة مرات، وكان يشاهد لي لقطات حين كان طفلا، والآن أنا أشاهد له لقطات".
وقال:"إنني أحترم ما يقدمه مبابي في هذا السن، وفي كرة القدم الحديثة لم نرى مثل هذا".
ويلتقي المنتخب البلجيكي مع فرنسا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لمونديال روسيا.