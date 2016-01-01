هازارد: مبابي بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية

‎يرى إيدين هازارد نجم المنتخب البلجيكي، أن الفرنسي الشاب كيليان مبابي لديه القدرة على التتويج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.





وقال هازارد، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "بناء على ما يقدمه، من الواضح أن مبابي قادر على التتويج بالكرة الذهبية".





وأضاف: "بالنسبة لإمكانياته، وقدراته، بالنسبة لي نعم، هو يستحق بالفعل هذه الجائزة".





وتابع: "لقد تحدثت معه على الهاتف عدة مرات، وكان يشاهد لي لقطات حين كان طفلا، والآن أنا أشاهد له لقطات".





وقال:"إنني أحترم ما يقدمه مبابي في هذا السن، وفي كرة القدم الحديثة لم نرى مثل هذا".



