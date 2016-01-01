افتتاح 3 مكاتب نموذجية مميكنة لفحص المشتغلين بالأغذية في الشرقية

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بميكنة جميع مكاتب فحص المشتغلين بالأغذية بالمحافظة، حيث تم افتتاح ثلاثة مكاتب في أقل من أسبوعين بمدينة الزقازيق والقنايات ومنيا القمح.



أناب وكيل الوزارة الدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائي بالمديرية لإفتتاح أربعة مكاتب نموذجية مميكنة لفحص المشتغلين بالأغذية بمدينة ههيا وديرب ونجم وأولاد صقر وأبو كبير وذلك بالتنسيق بين إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة أيمن عبد المحسن مراقب أول الأغذية وبين مديري الإدارات الصحية بههيا وديرب نجم وأولاد صقر وأبو كبير .



وأكد وكيل الوزارة أن استخراج الشهادات المميكنة تهدف إلي تيسير الخدمة على المواطن الشرقاوى ، وكذلك منع التجاوزات من شهادات مخالفة أو غير صحيحة، كما أنه جار ميكنة جميع المكاتب البالغ عددها 19 مكتبا، ويأتي هذا فى إطار تنفيذ قرار معالى وزير الصحة بميكنة الشهادات الصحية على مستوى الجمهورية.