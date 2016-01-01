ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

افتتاح 3 مكاتب نموذجية مميكنة لفحص المشتغلين بالأغذية في الشرقية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:04 ص
مكاتب
مكاتب
وائل شاهين - محمد الطحاوى
وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بميكنة جميع مكاتب فحص المشتغلين بالأغذية بالمحافظة، حيث تم افتتاح ثلاثة مكاتب في أقل من أسبوعين بمدينة الزقازيق والقنايات ومنيا القمح.

أناب وكيل الوزارة الدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائي بالمديرية لإفتتاح أربعة مكاتب نموذجية مميكنة لفحص المشتغلين بالأغذية بمدينة ههيا وديرب ونجم وأولاد صقر وأبو كبير وذلك بالتنسيق بين إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة أيمن عبد المحسن مراقب أول الأغذية وبين مديري الإدارات الصحية بههيا وديرب نجم وأولاد صقر وأبو كبير .

وأكد وكيل الوزارة أن استخراج الشهادات المميكنة تهدف إلي تيسير الخدمة على المواطن الشرقاوى ، وكذلك منع التجاوزات من شهادات مخالفة أو غير صحيحة، كما أنه جار ميكنة جميع المكاتب البالغ عددها 19 مكتبا، ويأتي هذا فى إطار تنفيذ قرار معالى وزير الصحة بميكنة الشهادات الصحية على مستوى الجمهورية.
افتتاح 3 مكاتب نموذجية مميكنة لفحص المشتغلين بالأغذية في الشرقية
افتتاح 3 مكاتب نموذجية مميكنة لفحص المشتغلين بالأغذية في الشرقية
افتتاح 3 مكاتب نموذجية مميكنة لفحص المشتغلين بالأغذية في الشرقية

ترشيحاتنا

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

الحضري: هتاف الجمهور يمنحني قوة.. وانتقالي للإسماعيلي تحد

افتتاح 3 مكاتب نموذجية مميكنة لفحص المشتغلين بالأغذية في الشرقية

سعر خيالى لفستان بيلا حديد في روما.. صور

أمين الفتوى: الوضوء في الحمام والحديث ليس حراما ولا مكروها.. فيديو

مرتضي منصور يكشف عن موقف الزمالك من شيكابالا وكهربا.. فيديو

مي كساب تكشف عن أسباب دخولها مجال التمثيل وترك الغناء.. فيديو

كأس العالم الـ 20..تاريخ وأرقام البطولة الأشهر فى العالم..15 رقما قياسيا

ضبط 4 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدرات بالمنوفية

بدء تصفيات المرحلة الثانية من مشروع اكتشاف الموهوبين رياضيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالى لفستان بيلا حديد في روما.. صور

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

إطلالة رومانسية لكيت ميدلتون بالأبيض مع أولادها الثلاثة.. صور

فيديو

أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو
حضري الكنافة بكرات الآيس كريم الشهية
مي كساب تكشف عن أسباب دخولها مجال التمثيل وترك الغناء.. فيديو
مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو
الجخ يبهر جمهور مصر النهاردة بقصيدة يا وخدانى من الشيبة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟