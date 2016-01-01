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أحمد مجدي:الفائزون بدورة ألعاب البحر المتوسط أبطال من ذهب..فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:11 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الإعلامى أحمد مجدى،أن هناك أبطال لمصر حصلوا على 45 ميدالية ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط وذلك تزامنًا مع كأس العالم 2018 لذا تم إهمالهم وتهميشهم إعلاميا.

ونوه"مجدى" خلال حلقته ببرنامج "صباح البلد"المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،اليوم الثلاثاء،إلى أن أبطال دورة العاب البحر المتوسط أبطال من ذهب لذا يكرمهم اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وتابع:"محدش حس بيهم ومحدش انتبه لهم ولا عرفنا عنهم إلا لما حصل لنا خيبة الأمل فى روسيا".

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