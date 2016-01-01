ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

فواكه مهمة تساعد على حرق الدهون بسرعة خيالية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:24 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أنواع عديدة من الفواكه تغفلين تناولها وتساعد الجسم على حرق الدهون بسرعة وتسهيل الهضم والحد من الشهية إليك أهمها وفقًا لموقع بولد سكاى الهندي.

1- الرمان: غني بالألياف التى تسهل الهضم كما أنه غنى بمضادات الأكسدة التى تحارب السموم من الجسم.

2- الطماطم: تحتوي على فيتامينات ضرورية، فهي غنية بفيتامين C فتقتل الدهون وتسمح للجسم بحرق ما تم تخزينه على شكل دهون.

3- جوز الهند: يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة التي تحسن معدل الأيض حتى 30%.

4- العنب: يساعد على تنقية الجسم من السموم الضارة التي يمكن أن تعزز نمو الخلايا الدهنية. 

5- الأفوكادو: تحتوي ثمرة الأفوكادو أيضًا على عناصر غذائية دهنية صحية تساعد الجسم على تقليل مستوى السكر في الدم.

6- الموز: يساعد الجسم على حرق الدهون عن طريق الحد من الشهية، وتمنع الألياف صعبة الهضم في الموز من امتصاص الكربوهيدرات من قبل الجسم وتحوّل الدهون إلى طاقة.

8- الجريب فروت: تناول الجريب فروت يقلل من ارتفاع السكر في الدم وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على تحقيق توازن مستوى الأنسولين.

ترشيحاتنا

70 قتيلا الحصيلة النهائية لضحايا موجة الحر في كندا

مرتضى منصور: أحمد الشناوي في بيراميدز .. فيديو

الحضري يرد على اتهامه بالتسبب فى خروج المنتخب من كأس العالم

البترول: 1.850 مليار دولار استثمارات شركة أسيوط الوطنية

آلي يكشف عن ذكرى سيئة خدمت إنجلترا في المونديال

التعليم تعلق على وقائع إجبار الأهالي على دفع تبرعات للمدارس

رسميا.. بيراميدز يضم المهدي سليمان من سموحة

ساليف كوليبالي..فتى كارتيرون المدلل ويجيد اللعب في أكثر من مركز..فيديو

وزيرقطاع الأعمال يوجه الشركات بصرف علاوات وزيادة أجور العمال

إحالة موظف بالزراعة للنيابة لتلاعبه في شهادات التصدير

رئيس الوزراء يستعرض محاور خطة الإصلاح الإداري مع وزيرة التخطيط

3 طرق تحميك من وساوس الشيطان أثناء الصلاة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق من النيابة لمعاينة مسرح العثور على جثث 3 أطفال مذبوحة بالمريوطية ..صور

سعر خيالى لفستان بيلا حديد في روما.. صور

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

فيديو

أهداف الأهلي في مواجهة كراسندور الروسي..فيديو
في دقيقة..تعرف على أبرز مانشيتات الصحف.. فيديو
حضري فطائر بحشو البطاطس بأسهل الخطوات
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟