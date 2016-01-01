فواكه مهمة تساعد على حرق الدهون بسرعة خيالية

أنواع عديدة من الفواكه تغفلين تناولها وتساعد الجسم على حرق الدهون بسرعة وتسهيل الهضم والحد من الشهية إليك أهمها وفقًا لموقع بولد سكاى الهندي.
1- الرمان: غني بالألياف التى تسهل الهضم كما أنه غنى بمضادات الأكسدة التى تحارب السموم من الجسم.
2- الطماطم: تحتوي على فيتامينات ضرورية، فهي غنية بفيتامين C فتقتل الدهون وتسمح للجسم بحرق ما تم تخزينه على شكل دهون.
3- جوز الهند: يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة التي تحسن معدل الأيض حتى 30%.
4- العنب: يساعد على تنقية الجسم من السموم الضارة التي يمكن أن تعزز نمو الخلايا الدهنية.
5- الأفوكادو: تحتوي ثمرة الأفوكادو أيضًا على عناصر غذائية دهنية صحية تساعد الجسم على تقليل مستوى السكر في الدم.
6- الموز: يساعد الجسم على حرق الدهون عن طريق الحد من الشهية، وتمنع الألياف صعبة الهضم في الموز من امتصاص الكربوهيدرات من قبل الجسم وتحوّل الدهون إلى طاقة.
8- الجريب فروت: تناول الجريب فروت يقلل من ارتفاع السكر في الدم وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على تحقيق توازن مستوى الأنسولين.