وفاة 70 كنديا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وصل عدد حالات الوفاة بسبب الموجة الحارة الشديدة في مقاطعة كيبك الكندية إلى 70 حالة وفاة، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



وذكرت وزارة الصحة في المقاطعة، أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة في مونتريال عاصمة كيبك، وكانت السلطات في البلاد قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن وفاة 54 شخصا في المقاطعة.



وتشهد كندا منذ مطلع الشهر الجاري موجة حارة شديدة، خاصة في الشرق لكن كيبك سجلت وحدها زيادة ملحوظة في عدد الوفيات جراء الحر الشديد، وفي 2010 توفي نحو 100 شخص بسبب درجات الحرارة المرتفعة في مونتريال ايضا.