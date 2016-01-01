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شاهد.. تمارين اللياقة البدنية لجسم ممشوق

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامية فرح سعيد، والإعلامي أحمد مجدي، فقرة رياضية ومجموعة تمارين منزلية خفيفة للحفاظ على قوام ممشوق وبطن مشدود.

وقدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة، مجموعة من التمارين الرياضية والنصائح للياقة البدنية وأهم عناصرها.

كان برنامج "صباح البلد" قد استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدّم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

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