ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس وزراء ماليزيا: نتبع أفضل نهج لمعالجة قضايا الفساد بالبلاد

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:21 م
صدى البلد
أ ش أ
اعتبر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم، الثلاثاء، أن حكومته تتبع أفضل نهج لمعالجة قضايا الفساد في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن مهاتير قوله - خلال مؤتمر صحفي اليوم - "إن هذه ليست أول خطة، وقد قمنا بعمليات كثيرة لمكافحة الفساد في هذه الدولة.. ونحن نبذل جهودنا بشكل مستمر لمكافحة هذه القضية".

وأضاف أن الحكومة أنشئت المركز الوطني للحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد وتحسين الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد وصياغة القوانين المتعلقة، وكذلك تشكيل نهج الإدارة الجيدة لكي تتمكن من معالجة هذه القضية.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الماليزي لإعطاء المعلومات حول الفساد وجهود مكافحته لأعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة الجديدة بعد الانتخابات العامة الـ14، التي جرت في 9 مايو الماضي.

ترشيحاتنا

الطائرات الورقية تشعل الخلاف بين ليبرمان وقادة جيش الاحتلال

فحص كاميرات المراقبة المحيطة بواقعة العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية

تعرف على درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

أصعب 10 أيام في رحلة إنقاذ أطفال الكهف.. فيديوجراف

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى

مدبولي: زيادة العمالة والمعدات بمشروعات العلمين الجديدة..صور

البحرية التايلاندية: أخيرا نجحت عملية إنقاذ فتية الكهف ومدربهم

هيكتور كوبر يصل مصر خلال ساعات لهذا السبب

اللصوص تخصصات.. اكتشف أغرب واقعة سرقة في 2018

أزمة مدوية فى كرواتيا قبل مواجهة إنجلترا بمونديال روسيا

أهداف الأهلي في مواجهة كراسندور الروسي..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموروث الفني المغربي يتداخل مع فنون العالم وألوانه الموسيقية في مهرجان مراكش.. صور

شاهد.. 20 صورة من مسرح الجريمة في موقع جثث أطفال المريوطية

شهود العيان: جثث المريوطية أكبرهم 4 سنوات.. وسيدة: بنتي كانت هتتخطف من يومين.. صور

شهود عيان: كلاب الشوارع كشفت جثث المريوطية وإحداها متفحمة ..صور

ابنة شريف منير تبهر متابعيها بإطلالات مثيرة.. صور

فيديو

شاهد.. أهم عوامل الجذب في المنتجات الحرفية والتراثية المصرية
تعرف على درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
استرداد الأراضي: تلقينا ٢٦٥ ألف طلب تقنين أراضى وضع اليد..فيديو
الري: إزالة 37 ألفا و158 حالة تعد على نهر النيل في 3 أيام ..فيديو
شاهد.. لحظة العثور على 3 جثث أطفال مذبوحين بالمريوطية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟