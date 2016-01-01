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منوعات

الصين توقف 4 آلاف مسئول عن العمل للمساءلة عن الأضرار البيئية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:20 ص
أ ش أ
أوقفت وزارة البيئة الصينية 4305 مسئولين عن العمل في مناطق متفرقة من البلاد، للمساءلة عن الأضرار البيئية، وعدم الاهتمام الكافي بحماية البيئة والتنفيذ غير الفعال لتدابير حماية البيئة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، الثلاثاء، أن عمليات التفتيش تعد جزءا من حملة الصين لمكافحة التلوث وتدهور البيئة بعد أن تركت عقودا من التنمية البلاد مليئة بالضباب الدخاني والمياه والتربة الملوثة.

يُشار إلى أن الصين أدرجت معالجة التلوث كواحدة من "المعارك الثلاثة الشديدة"، التي تهدف إلى الانتصار فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

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