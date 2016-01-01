الزعيم الكوري الشمالي يرسل رسالة شخصية إلى رئيس كوبا الجديد

أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم، الثلاثاء، بأن مسئولا رفيع المستوى نقل رسالة شخصية من الزعيم كيم جونج أون إلى رئيس كوبا المنتخب.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري ري سو يونج قدم رسالة شفهية يوم "السبت" الماضي إلى ميجيل دياز كانيل، الذي تم اختياره رئيسا جديدا لكوبا في أبريل الماضي خلفا لراؤول كاسترو.



وقالت الوكالة "إن الزعيم الكوبي أعرب عن شكره العميق، وطلب من ري نقل "تحية قلبية" إلى كيم"، موضحة أن الجانبين ناقشا تطوير العلاقات التقليدية بين الحزبين والبلدين في "أجواء ودية".



جدير بالذكر أن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري ظل يقود وفد الشمال منذ بداية الأسبوع الماضي، وفي وقت سابق كان قد نقل رسالة الزعيم كيم الشخصية إلى راؤول كاسترو.

