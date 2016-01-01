مصرع مسن أسفل عجلات قطار في الشرقية

لقي مسن مصرعه أسفل عجلات القطار القادم من القاهرة إلى بورسعيد أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بجوار موقف أبو حسين بمركز الزقازيق.





تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد باصطدام قطار بشخص بجوار موقف أبو حسين دائرة القسم.





بالانتقال والفحص تبين اصطدام القطار رقم 945 القادم من القاهرة إلي بورسعيد بـ"عبد المقصود م ح"، 77 عامًا، بالمعاش ومقيم قرية نشوة دائرة مركز الزقازيق ووفاته في الحال خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.





تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.





ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة نتيجة نزيف داخلى بالمخ والوفاة عرضية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.