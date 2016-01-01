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كأس العالم

أيمن حافظ يكشف تفاصيل معسكر الزمالك في ألمانيا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
نور عادل - ياسمين تيسير
قال أيمن حافظ، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق يؤدي مرانه على فترتين في معسكره القائم حاليا بألمانيا، حيث يبدأ يومه من الثامنة صباحا بوجبة الإفطار، ثم يتوجه اللاعبون بعد ذلك لأداء المران الصباحي.

وأضاف "حافظ"، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن "السويسري كريستيان جروس يقرب أكثر من أجواء الفريق مع مرور الوقت".

وتابع: "الفريق يعيش أجواءً ممتازة في معسكر ألمانيا، والأمور تسير بشكل جيد، وجروس يتعامل مع كل اللاعبين بشكل رائع ويحاول التعرف على كل إمكانيات اللاعبين".

وأردف: "سنخوض مباراة ودية اليوم مع فريق نورنبرج، ثم مباراة أخرى يوم الجمعة المقبل أمام الوصل الإماراتي، ومباراة يوم 17 يوليو لم يتحدد طرفها".

ولفت إلى أن قائمة اللاعبين في معسكر ألمانيا تضم 28 لاعبا من بينهم الناشئين عمر صلاح وفتوح ومصطفى محمد وكماتشو وسيف فاروق جعفر.

وتابع حديثه قائلًا: "تأشيرة بهاء مجدي تم استخراجها، لكنه ينتظر استخراج تصريح السفر، خصوصا أنه في سن التجنيد، كما أنه من المقرر أن ينضم الثنائي حمدي النقاز ومحمود كهربا إلى المعسكر خلال ساعات".

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