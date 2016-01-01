ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

35 مليون جنيه لتطوير المدن الجامعة ببني سويف

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:28 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
صرح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، بقيام الجامعة بتوقيع عقد صيانة بتكلفة 35 مليون جنيه لتطوير المدينة الجامعية بشرق النيل والذى يشمل أعمال صيانة الغرف ودورات المياه والمساحات الخضراء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الجامعة مع إعلاميو المحافظة .

وتحديث رئيس الجامعة عن افتتاح " الملتقى الشبابى" بسعة 600 طالب وطالبة ، بهدف توفير ملتقى للشباب داخل الجامعة يهدف الى تعميق الوعى لدى الطلاب فى المجالات الثقافية والاجتماعية والدينية والمعنوية .

وأشار إلى كونها وسيلة ترفيهية يستطيع الطلاب التجمع بداخلها لمشاهدة الاحداث القومية سواء كانت خطب لقيادات الدولة أو مشاهدة مبارة لكرة القدم من خلال شاشات عرض عملاقة داخل القاعات .

وأضاف رئيس الجامعة، أن قاعة الملتقى الشبابى مزودة بأحدث الاجهزة من شاشات عرض ونظام صوتى حديث، إضافة إلى توافر الإنترنت بكافة أركانها من خلال "الواى فاى" علاوة على وجود نظام إطفاء حريق متكامل .

ترشيحاتنا

مدرب ريال مدريد الجديد يفشل في معركته الأولى

أهداف الأهلي في مواجهة كراسندور الروسي..فيديو

والد عمر جابر يكشف حقيقة انتقاله لـ بيراميدز وعرض الأهلي

قناة فرنسية تكشف حجم معاناة قطر الاقتصادية بسبب المقاطعة العربية

شاهد.. 20 صورة من مسرح الجريمة في موقع جثث أطفال المريوطية

لويس إنريكي يعمق جراح مجلس أبو ريدة بعد صفر المونديال

هيكتور كوبر يصل مصر خلال ساعات لهذا السبب

شهود عيان: كلاب الشوارع كشفت جثث المريوطية وإحداها متفحمة ..صور

ليفربول يفشل في ضم نجم منتخب كرواتيا

أيوب الكعبى ..7 معلومات لا تفوتك عن مهاجم الزمالك المنتظر

فحص كاميرات المراقبة المحيطة بواقعة العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية

تعرف على درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموروث الفني المغربي يتداخل مع فنون العالم وألوانه الموسيقية في مهرجان مراكش.. صور

شاهد.. 20 صورة من مسرح الجريمة في موقع جثث أطفال المريوطية

شهود العيان: جثث المريوطية أكبرهم 4 سنوات.. وسيدة: بنتي كانت هتتخطف من يومين.. صور

شهود عيان: كلاب الشوارع كشفت جثث المريوطية وإحداها متفحمة ..صور

ابنة شريف منير تبهر متابعيها بإطلالات مثيرة.. صور

فيديو

شاهد.. أهم عوامل الجذب في المنتجات الحرفية والتراثية المصرية
تعرف على درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
استرداد الأراضي: تلقينا ٢٦٥ ألف طلب تقنين أراضى وضع اليد..فيديو
الري: إزالة 37 ألفا و158 حالة تعد على نهر النيل في 3 أيام ..فيديو
شاهد.. لحظة العثور على 3 جثث أطفال مذبوحين بالمريوطية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟