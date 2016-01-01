35 مليون جنيه لتطوير المدن الجامعة ببني سويف

صرح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، بقيام الجامعة بتوقيع عقد صيانة بتكلفة 35 مليون جنيه لتطوير المدينة الجامعية بشرق النيل والذى يشمل أعمال صيانة الغرف ودورات المياه والمساحات الخضراء.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الجامعة مع إعلاميو المحافظة .





وتحديث رئيس الجامعة عن افتتاح " الملتقى الشبابى" بسعة 600 طالب وطالبة ، بهدف توفير ملتقى للشباب داخل الجامعة يهدف الى تعميق الوعى لدى الطلاب فى المجالات الثقافية والاجتماعية والدينية والمعنوية .





وأشار إلى كونها وسيلة ترفيهية يستطيع الطلاب التجمع بداخلها لمشاهدة الاحداث القومية سواء كانت خطب لقيادات الدولة أو مشاهدة مبارة لكرة القدم من خلال شاشات عرض عملاقة داخل القاعات .



