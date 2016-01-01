مصر تلغي عطاءي سندات لأجل 3 و8 سنوات بعد طلب عوائد مرتفعة

ألغت وزارة المالية المصرية عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وثماني سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين.



ولم يعلق البنك المركزي ولا وزارة المالية إلى الآن على سبب إلغاء عطاءي أمس الاثنين لكن خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال قال لرويترز في اتصال هاتفي "الأسعار غير مناسبة... سنقبل الأسعار التي تناسبنا".



وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة متوقعة في 2017-2018.



وقال مصرفيون لرويترز، اليوم الثلاثاء، "عروض البنوك في العطاءين كانت تتراوح بين 18 و18.5 بالمئة".



وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس آذار 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.



وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.