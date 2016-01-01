شاهد.. يوم الحسم لإنقاذ المحاصرين فى كهف تايلاند

بدأت المهمة الجريئة لإنقاذ الصبية الأربعة ومدرب كرة القدم المحاصرين في كهف مغمور بالمياه في تايلاند صباح اليوم، الثلاثاء.



وقال المحافظ الذي يقود بعثة الإنقاذ إن عملية الثلاثاء ستكون أكثر صعوبة من اليومين السابقين بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم، لكنه يتوقع أن "الجميع سيخرج اليوم"، وهم لاعبو Wild Boar FC المتبقيين ومدربهم البالغ من العمر 25 عامًا.



وتشمل عملية الإنقاذ 4 فرق بحرية تابعة للبحرية التايلاندية، بما في ذلك طبيب، كانوا يقيمون مع المجموعة منذ بدء المهمة، والذين سيتم إخراجهم اليوم.



ويعتزم رجال الإنقاذ إخراج الخمسة لاعبين المتبقين في كهف ثام لوانج في شيانج راي، شمال تايلاند، قبل أن تجعل الأمطار الموسمية عملية الإخلاء مستحيلة.



