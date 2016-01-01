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شاهد.. مغامرة تحولت لكارثة على متن جبل

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تتحول روح المغامرة في أوقات كثيرة إلى كوارث وحوادث لا حصر لها، وهذا ما جرى مع شابين أنقذا بأعجوبة من كارثة محققة، خلال قيامهما بمغامرة أعلى الجبال والقفز من فوقها إلى بحيرة عميقة، ولكن المغامرة تحولت إلى كارثة بعد أن تحطمت صخرة أسفل قدم أحدهما.

جاءت التفاصيل عندما اتخذ شابان قرارا بالقفز في بحيرة من أعلى قمة جبلية في ويلز ببريطانيا، وقفز أحدهما بالفعل، وخلال السباحة بدأت الصخور تنهار تحت قدمي صديقه وتسقط في البحيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

وحاول الشاب الذي يسبح في البحيرة خلال ثوانٍ أن يبتعد عن موضع انهيار الصخور، لينجو بنفسه بأعجوبة هو وصديقه الذي كان يستعد هو أيضًا للقفز والسباحة مع صديقه داخل البحيرة.

وحذر الخبير في عمليات الإنقاذ الجبلية، مارك هامفريز، الشباب من القيام بمثل هذه المغامرات التي قد تودي بحياتهم.

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