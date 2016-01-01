إزالة 230 حالة تعد وغلق 5 محال غير مرخصة في بني سويف.. صور

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب بني سويف، بالتعاون مع قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم، الثلاثاء، 230 حالة تعدٍ على الطريق العام وإشغالة بطرق متنوعة، ما بين تندات ولافتات مخالفة وباعة جائلين.



كما تمكنت الحملة التي قادها الرائد رامي كامل، رئيس مباحث شرطة المرافق، وعبد اللطيف محمود، نائب رئيس المدينة، من إغلاق 5 محلات تجارية غير مرخصة بزمام مدينة سمسطا.



وتم توريد المهمات بمخازن الوحدة المحلية، وحررت المحاضر اللازمة.