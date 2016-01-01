حبس 12 تاجر مخدرات 4 أيام للتحقيق في القليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس 12 تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما جرى ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة.



كانت تعليمات اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، لرؤساء مباحث الأقسام والمراكز تقضي بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية.



وضبطت الحملة 12 تاجر مخدرات وبحوزتهم كيلو "بانجو" ونصف كيلو "حشيش"، و440 جرام هيروين وأحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وتولت التحقيق.

