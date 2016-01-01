ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق صباح اليوم، الثلاثاء.

وسجل الدولار الأمريكي 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، واليورو 20.88 جنيه للشراء، و 21.00 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.65 جنيه للشراء، و23.79 جنيه للبيع، والفرنك السويسري سجل 17.98 جنيه للشراء، و 18.08 جنيه للبيع، أما الين اليابانى "100 ين" سجل 16.12 جنيه للشراء 16.21 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 722 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 630 جنيها للجرام، وعيار "18" 541 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5056 جنيها.

ترشيحاتنا

رسميا.. بيراميدز يضم المهدي سليمان من سموحة

مصر تلغي عطاءي سندات لأجل 3 و8 سنوات بعد طلب عوائد مرتفعة

تعرف على الحالة الصحية لبطل مصر بالجودو.. فيديو

شاهد.. مغامرة تحولت لكارثة على متن جبل

الحكومة الإيرانية تخفي كارثة اقتصادية عن الشعب

مصطفى بكري يتبرأ من تصريحاته بشأن السيسي لصحيفة لبنانية

عصابة تكتشف مدينة أثرية كاملة في المنيا.. والشرطة تضبط أفرادها

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

مرتضى منصور: التسيب في المنتخب الوطني بدأ مبكرا.. فيديو

3 طرق تحميك من وساوس الشيطان أثناء الصلاة.. فيديو

أيمن حافظ يكشف تفاصيل معسكر الزمالك في ألمانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق من النيابة لمعاينة مسرح العثور على جثث 3 أطفال مذبوحة بالمريوطية ..صور

سعر خيالى لفستان بيلا حديد في روما.. صور

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

فيديو

أهداف الأهلي في مواجهة كراسندور الروسي..فيديو
في دقيقة..تعرف على أبرز مانشيتات الصحف.. فيديو
حضري فطائر بحشو البطاطس بأسهل الخطوات
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟