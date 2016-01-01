أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق صباح اليوم، الثلاثاء.



وسجل الدولار الأمريكي 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، واليورو 20.88 جنيه للشراء، و 21.00 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.65 جنيه للشراء، و23.79 جنيه للبيع، والفرنك السويسري سجل 17.98 جنيه للشراء، و 18.08 جنيه للبيع، أما الين اليابانى "100 ين" سجل 16.12 جنيه للشراء 16.21 جنيه للبيع.



فيما بلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 722 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 630 جنيها للجرام، وعيار "18" 541 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5056 جنيها.

