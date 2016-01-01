وزيرة البيئة تعقد ندوة بجهاز شئون الدلتا بطنطا

يستقبل اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم، الثلاثاء، الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، فى أولى جولاتها الميدانية عقب توليها حقيبة الوزارة عقب تشكيل الحكومة الجديد.



وقالت العلاقات العامة بديوان محافظة الغربية، إن زيارة الوزيرة تشمل اجتماعا مع محافظ الغربية، ثم التوجه لفرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، في طنطا، وعقد اجتماع مع القيادات.



كما يشارك فى الجولة كل من اللواء طلعت منصور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن شتا، رئيس جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، وعدد من القيادات التنفيذية وجهاز شئون البيئة.

