ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وزيرة البيئة تعقد ندوة بجهاز شئون الدلتا بطنطا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:29 ص
الدكتورة ياسمين صلاح
الدكتورة ياسمين صلاح الدين وزيرة البيئة
أحمد على
يستقبل اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم، الثلاثاء، الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، فى أولى جولاتها الميدانية عقب توليها حقيبة الوزارة عقب تشكيل الحكومة الجديد.

وقالت العلاقات العامة بديوان محافظة الغربية، إن زيارة الوزيرة تشمل اجتماعا مع محافظ الغربية، ثم التوجه لفرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، في طنطا، وعقد اجتماع مع القيادات.

كما يشارك فى الجولة كل من اللواء طلعت منصور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن شتا، رئيس جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، وعدد من القيادات التنفيذية وجهاز شئون البيئة.

ترشيحاتنا

موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا والقنوات الناقلة بنصف نهائي كأس العالم

حضري فطائر بحشو البطاطس بأسهل الخطوات

مصطفى بكري يتبرأ من تصريحاته بشأن السيسي لصحيفة لبنانية

إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

شاهد.. مغامرة تحولت لكارثة على متن جبل

رسميا.. بيراميدز يضم المهدي سليمان من سموحة

مى كساب: أوكا عندى أحسن راجل فى الدنيا.. فيديو

شاهد.. درة وصبا مبارك تتألقان في تونس

معيط: ضريبة التصرفات العقارية تطبق على البيع وليس الميراث

مصرع مدير مدرسة في خصومة ثأرية بأسيوط

والد عمر جابر يكشف حقيقة انتقاله لـ بيراميدز وعرض الأهلي

3 طرق تحميك من وساوس الشيطان أثناء الصلاة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق من النيابة لمعاينة مسرح العثور على جثث 3 أطفال مذبوحة بالمريوطية ..صور

سعر خيالى لفستان بيلا حديد في روما.. صور

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

فيديو

أهداف الأهلي في مواجهة كراسندور الروسي..فيديو
في دقيقة..تعرف على أبرز مانشيتات الصحف.. فيديو
حضري فطائر بحشو البطاطس بأسهل الخطوات
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟