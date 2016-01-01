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أخبار العالم

بومبيو: لا يمكن لطالبان أن تنتظر خروجنا من أفغانستان

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:18 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حركة طالبان المسلحة لا يمكنها انتظار خروج الولايات المتحدة من أفغانستان، كما أكد دعم بلاده الكامل لأفغانستان، خاصة فيما يتعلق بعملية السلام التي تقودها كابول حاليا.

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، عن بومبيو الذي يزور أفغانستان حاليا: "لقد بعثت الاستراتيجية الأمريكية برسالة واضحة لطالبان أيضا، مفادها أنهم لا يمكنهم انتظار خروجنا، لقد بدأنا بالفعل في رؤية النتائج على صعيد ساحة المعركة حيث يتباطأ زخم طالبان وأيضا فيما يتعلق باحتمالات السلام معهم".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني: "الآن، وأكثر من أي وقت مضى، تقف الولايات المتحدة كشريك دائم لأفغانستان. لقد مضى نحو عام منذ إعلان الرئيس ترامب الاستراتيجية الجديدة (لمنطقة) جنوب آسيا. وهي تتضمن نهجا يعتمد على توافر الشروط وإلغاء الجداول الزمنية الزائفة".

وتابع: "نحن نعمل مع الحكومة الأفغانية وقوات الأمن من أجل تهيئة الظروف لإنتاج أفغانستان أكثر أمنا وسلامة، يملكها ويقودها الشعب الأفغاني".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "عليكم معرفة أن عملية السلام تبقى كما هي، إذ ستقوم الولايات المتحدة بدعم وتسهيل والمشاركة في مناقشات السلام، ولكن لابد أن يتم تقرير السلام بواسطة الأفغان وأن يسود بينهم".

ومضى يقول: "نحن نتوقع أن تشمل محادثات السلام أيضا، مناقشات حول دور الفاعلين الدوليين والقوات الدولية".

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