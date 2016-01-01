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أخبار العالم

مقتل وإصابة 7 من أفراد الشرطة الأفغانية في اشتباكات شرق البلاد

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:24 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 4 من أفرادها، وإصابة 3 آخرين إثر اندلاع اشتباكات اليوم، الثلاثاء، مع مسلحي حركة "طالبان" في إقليم "غزني" الواقع شرقي البلاد.

وذكرت الشرطة - في بيان لها نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - أن من بين القتلى قائد شرطة مقاطعة "خوجياني" سيد منير، مشيرة إلى أن قوات الأمن شنت عمليات عسكرية في مقاطعات "خوجياني" و"أندار" و"قره باغ" و"موكور" بالإضافة إلى وسط الإقليم من أجل إخلاء هذه المناطق من المسلحين.

ولم يشر البيان إلى المزيد من التفاصيل حول هذه العمليات الأمنية.

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