جونارسون قائد أيسلندا يوقع عقدا جديدا لعام واحد مع كارديف

وقع آرون جونارسون قائد منتخب أيسلندا عقدا جديدا لعام واحد مع كارديف سيتي الصاعد حديثا إلى الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وعانى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، الذي قاد أيسلندا في مشاركتها الأولى بكأس العالم المقامة حاليا، من إصابة في الكاحل أبعدته طويلا الموسم الماضي الذي أنهاه كارديف في المركز الثاني في الدرجة الثانية ليترقى للدوري الممتاز.



وقال جونارسون في تصريح لموقع كارديف على الانترنت:"كانت العودة صعبة، وأنا مستعد الآن لتمثيل بلدي وكارديف سيتي..توقيع هذا العقد كان أولوية عندي ولا أستطيع الانتظار من أجل مقابلة اللاعبين مجددا".

