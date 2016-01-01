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اقتصاد

وزيرقطاع الأعمال يوجه الشركات بصرف علاوات وزيادة أجور العمال

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:31 ص
صدى البلد
علياء فوزى
التقى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عددا من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهم عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابات العامة للغزل والنسيج، والكيميائى عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، والمهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية.

ويأتي هذا اللقاء استجابة لطلب رؤساء النقابات الثلاث، وفى إطار حرص الوزير على التواصل مع جميع الأطراف المعنية وإشراكهم في مراحل عملية اتخاذ القرار المناسب بشأن الشركات الذي يضمن مصالح الدولة ويراعى حقوق العاملين، حيث تم استعراض بعض رؤى وأفكار رؤساء النقابات بشأن إصلاح وتطوير الشركات.

وأكد توفيق على انتهاج سياسة الإصلاح الشامل للشركا، خاصة القطاعات المتعثرة، ومنها الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على وضع حلول جذرية ونهائية بشأنها، والتنسيق المكثف مع الوزارات والجهات المعنية لحسم ملفات وموضوعات عالقة منذ سنوات عديدة.

وقال إن الوزارة وجهت الشركات القابضة الخاضعة لها بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 96 لسنة 2018، والخاص بمنح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن، علمًا بأن ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة.

من جانبهم، أبدى رؤساء النقابات دعمهم لخطة إصلاح الشركات واستمراريتها، مؤكدين أن القاعدة العمالية تمثل الداعم الرئيسي لبرنامج التطوير، حيث إن تحسن أوضاع الشركات ينعكس إيجابا على العاملين بها.

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