ننشر شروط حجز وأماكن شقق سكن مصر فى 8 مدن جديدة

أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن شروط التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، والمطروحة للحجز حاليًا ومتوفر كراسات الشروط الخاصة بها بأجهزة المدن الجديدة، تتضمن أن يكون المستفيد مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.





وأضاف "عباس"، أن من أبرز الشروط أيضًا ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعى، أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.





وحول مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، قال معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن في مدينة القاهرة الجديدة 8928 وحدة، موزعة كالتالي: 109 وحدات بمنطقة غرب الجامعات (الأندلس)، و3195 وحدة بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و2389 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و79 وحدة بالمحلية الثالثة بالتجمع الثالث، و1757 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، و1117 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و9 وحدات بالتجمع الثالث بجوار السنترال، و237 وحدة بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول، و36 وحدة بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول، وفي مدينة 6 أكتوبر 8753 وحدة، موزعة كالتالي: 2797 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، و4531 وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، و1425 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر.





وتابع: أن في مدينة بدر 591 وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس، وفي مدينة العبور 757 وحدة بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة، وفي مدينة دمياط الجديدة 99 وحدة، موزعة كالتالي: 35 وحدة غرب جامعة دمياط، و26 وحدة جنوب الحي الأول، و38 وحدة بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وفي مدينة المنيا الجديدة 1046 وحدة بمنطقة امتداد المدينة، وفي مدينة غرب قنا 1072 وحدة بالحى المتميز بالقرب من مركز المدينة، وفي مدينة ناصر "غرب أسيوط" 998 وحدة بالحى الأول بالمدينة.​



