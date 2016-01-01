ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

ننشر شروط حجز وأماكن شقق سكن مصر فى 8 مدن جديدة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن شروط التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، والمطروحة للحجز حاليًا ومتوفر كراسات الشروط الخاصة بها بأجهزة المدن الجديدة، تتضمن أن يكون المستفيد مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

وأضاف "عباس"، أن من أبرز الشروط أيضًا ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعى، أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

وحول مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، قال معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن في مدينة القاهرة الجديدة 8928 وحدة، موزعة كالتالي: 109 وحدات بمنطقة غرب الجامعات (الأندلس)، و3195 وحدة بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و2389 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و79 وحدة بالمحلية الثالثة بالتجمع الثالث، و1757 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، و1117 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و9 وحدات بالتجمع الثالث بجوار السنترال، و237 وحدة بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول، و36 وحدة بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول، وفي مدينة 6 أكتوبر 8753 وحدة، موزعة كالتالي: 2797 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، و4531 وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، و1425 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر.

وتابع: أن في مدينة بدر 591 وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس، وفي مدينة العبور 757 وحدة بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة، وفي مدينة دمياط الجديدة 99 وحدة، موزعة كالتالي: 35 وحدة غرب جامعة دمياط، و26 وحدة جنوب الحي الأول، و38 وحدة بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وفي مدينة المنيا الجديدة 1046 وحدة بمنطقة امتداد المدينة، وفي مدينة غرب قنا 1072 وحدة بالحى المتميز بالقرب من مركز المدينة، وفي مدينة ناصر "غرب أسيوط" 998 وحدة بالحى الأول بالمدينة.​

يذكر أن وزارة الإسكان طرحت 20 ألف "شقة" ضمن المشروع فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، وسيتم تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا، على أن يبدأ سداد المقدمات فى 2 من الشهر الجارى.

ترشيحاتنا

قطر ألغت شراء صواريخ إس-400 الروسية لهذا السبب

أمين الفتوى: الوضوء في الحمام والحديث ليس حراما ولا مكروها.. فيديو

البترول: 1.850 مليار دولار استثمارات شركة أسيوط الوطنية

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

أردوغان يحكم قبضته ويعزز صلاحياته بمرسوم جديد

مرتضى منصور يكشف عن بديل طارق حامد.. فيديو

تعرف على الحالة الصحية لبطل مصر بالجودو.. فيديو

وفاة 70 كنديا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

شاهد.. مغامرة تحولت لكارثة على متن جبل

الحكومة الإيرانية تخفي كارثة اقتصادية عن الشعب

فرنسا تسعى للنهائي الثالث.. وبلجيكا إلى النجمة الأولى.. اليوم

برلماني يتقدم بتعديل على قانون البناء الموحد للتصالح مع المخالفين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق من النيابة لمعاينة مسرح العثور على جثث 3 أطفال مذبوحة بالمريوطية ..صور

سعر خيالى لفستان بيلا حديد في روما.. صور

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

فيديو

أهداف الأهلي في مواجهة كراسندور الروسي..فيديو
في دقيقة..تعرف على أبرز مانشيتات الصحف.. فيديو
حضري فطائر بحشو البطاطس بأسهل الخطوات
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟