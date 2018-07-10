مصطفى بكري يتبرأ من تصريحاته بشأن السيسي لصحيفة لبنانية

اللجان الالكترونيه الاخوانيه نشرت بوست بصورتي منسوبا الي صحيفة بيروت اليوم نسبت الي فيه القول ( الاعلامي مصطفي بكري : بعد ٤سنوات فقط من حكم السيسي ، عرف المصريون طعم الرفاهيه التي لم يعرفوها طوال تاريخهم ) بحثت عن اصل هذا التصريح في جريدة بيروت اليوم لم اجد ولم ادلي ابدا باي — مصطفى بكري (@BakryMP) July 10, 2018

نفى البرلمانى مصطفى بكري جميع التصريحات المنسوبة له بصحيفة بيروت التي قال إنها تضمنت أكاذيب إخوانية.وأكد بكري عبر صفحته الشخصية بموقع " تويتر " ، أن "اللجان الإلكترونية الإخوانية نشرت بوست بصورتي منسوبا لصحيفة بيروت اليوم نسبت الي فيه القول (الإعلامي مصطفي بكري : بعد ٤ سنوات فقط من حكم السيسي ، عرف المصريون طعم الرفاهية التي لم يعرفوها طوال تاريخهم) بحثت عن أصل هذا التصريح في جريدة بيروت اليوم لم أجد، ولم أدل أبدًا بأي شيء في هذا الإطار.وقال: "تصريح لهذه الصحيفه ، اذن هو اختراع اخواني ان ينسب لك تصريح ثم يضع اسم اي صحيفة عليه ، وعندما تبحث عن اصل التصريح لتقاضي الصحيفه فلاتجد له اصلا ، اذن هي فبركة من الجماعة اياها وحلفائها من الافاقين والكذابين ، الهدف هو ان ينسب لك اقوالا تسيء الي مواقفك.