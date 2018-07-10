ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصطفى بكري يتبرأ من تصريحاته بشأن السيسي لصحيفة لبنانية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
شيرين عادل
نفى البرلمانى مصطفى بكري جميع التصريحات المنسوبة له بصحيفة بيروت التي قال إنها تضمنت أكاذيب إخوانية.

وأكد بكري عبر صفحته الشخصية بموقع " تويتر " ، أن "اللجان الإلكترونية الإخوانية نشرت بوست بصورتي منسوبا لصحيفة بيروت اليوم نسبت الي فيه القول (الإعلامي مصطفي بكري : بعد ٤ سنوات فقط من حكم السيسي ، عرف المصريون طعم الرفاهية التي لم يعرفوها طوال تاريخهم) بحثت عن أصل هذا التصريح في جريدة بيروت اليوم لم أجد، ولم أدل أبدًا بأي شيء في هذا الإطار.

وقال: "تصريح لهذه الصحيفه ، اذن هو اختراع اخواني ان ينسب لك تصريح ثم يضع اسم اي صحيفة عليه ، وعندما تبحث عن اصل التصريح لتقاضي الصحيفه فلاتجد له اصلا ، اذن هي فبركة من الجماعة اياها وحلفائها من الافاقين والكذابين ، الهدف هو ان ينسب لك اقوالا تسيء الي مواقفك.

ترشيحاتنا

مصر تلغي عطاءي سندات لأجل 3 و8 سنوات بعد طلب عوائد مرتفعة

مصرع مدير مدرسة في خصومة ثأرية بأسيوط

بعد تصدر فيلم حرب كرموز لموسم عيد الفطر.. نقاد: صورة البطل الشعبى وظهور ضيوف الشرف ومشاهد الأكشن أهم عناصر جذب الجمهور.. والفيلم يتنبأ ببطل سينمائى جديد

شاهد.. يوم الحسم لإنقاذ المحاصرين فى كهف تايلاند

عصابة تكتشف مدينة أثرية كاملة في المنيا.. والشرطة تضبط أفرادها

موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا والقنوات الناقلة بنصف نهائي كأس العالم

فريق من النيابة لمعاينة مسرح العثور على جثث 3 أطفال مذبوحة بالمريوطية ..صور

وفاة 70 كنديا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

حضري فطائر بحشو البطاطس بأسهل الخطوات

رسميا.. بيراميدز يضم المهدي سليمان من سموحة

ننشر شروط حجز وأماكن شقق سكن مصر فى 8 مدن جديدة

قطر ألغت شراء صواريخ إس-400 الروسية لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق من النيابة لمعاينة مسرح العثور على جثث 3 أطفال مذبوحة بالمريوطية ..صور

سعر خيالى لفستان بيلا حديد في روما.. صور

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

فيديو

أهداف الأهلي في مواجهة كراسندور الروسي..فيديو
في دقيقة..تعرف على أبرز مانشيتات الصحف.. فيديو
حضري فطائر بحشو البطاطس بأسهل الخطوات
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟