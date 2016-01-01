تحرير 21 بلاغا بحرائق ومفرقعات في الغربية

أعلنت مديرية أمن الغربية اليوم، الثلاثاء، عن تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 21 بلاغ حريق ومفرقعات، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى قرى ومراكز المحافظة، خلال يوم واحد.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بورود 10 بلاغات حرائق متنوعة، و8 مخالفات فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و3 بلاغات مفرقعات عبارة عن "سيارات متروكة"، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



