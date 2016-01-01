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أخبار العالم

أردوغان يحكم قبضته ويعزز صلاحياته بمرسوم جديد

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
سمر صالح
قالت وكالة "إرم" الإماراتية أن مرسوم رئاسي تركي، دخل حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، يقضي بأن يقرر رئيس الجمهورية الترقيات والتعيينات في قيادة الجيش.

ونشرت الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراءات التعيين بالمؤسسات والهيئات العامة في تركيا، وتعيين المديرين العامين رفيعي المستوى.

ووفق التعديلات، ستتم ترقيات الضباط في "عيد النصر" الموافق الـ 30 من أغسطس من كل عام، مع إمكانية تحديد موعد مختلف من قبل الرئيس.

وبذلك تدخل الترقيات من رتبة عقيد إلى عميد، ومن لواء إلى رتبة أعلى، ضمن صلاحيات رئيس البلاد.

وبموجب ذلك يجري تعيين رئيس الأركان من بين قادة الجيش الذين يحملون رتبة فريق أول.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيلة حكومته الجديدة، عقب انتقال نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي.

يذكر أن ترقيات الجيش وفق النظام البرلماني السابق، كانت تتم من قبل مجلس الشورى العسكري الأعلى، الذي يلتئم برئاسة رئيس الوزراء (منصب جرى إلغاؤه بموجب النظام الرئاسي)، ويصادق عليها رئيس الجمهورية.

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