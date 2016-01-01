ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

السباعي: 5.4 مليون جنيه حصيلة كراسات شروط سكن مصر حتى الآن

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن حصيلة بيع كراسات الشروط لــ"شقق" مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، والتى تم طرحها للبيع بأجهزة 8 مدن جديدة منذ بداية الشهر الماضى بلغت نحو 5.4 مليون جنيه.

وأوضح "السباعى"، أنه تم سحب 10832 كراسة شروط، لحجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، وسيتم تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا.

وتابع: أنه سيتم سداد مقدم الحجز لراغبى استكمال الحجز فى 22 من الشهر الجارى بفروع بنك الإسكان والتعمير، على أن يستمر التقدم للحجز مع توفير كراسات الشروط حتى 16 من شهر أغسطس المقبل.

ترشيحاتنا

فواكه مهمة تساعد على حرق الدهون بسرعة خيالية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

شوبير: القيعي أحد صناع مجد الأهلي وزمن الانتماء انتهى.. فيديو

رسميا.. بيراميدز يضم المهدي سليمان من سموحة

قطر ألغت شراء صواريخ إس-400 الروسية لهذا السبب

نجم الأهلي السابق يعلق على مبالغ صفقات أندية الدوري

ننشر شروط حجز وأماكن شقق سكن مصر فى 8 مدن جديدة

شاهد.. مغامرة تحولت لكارثة على متن جبل

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

مصرع مدير مدرسة في خصومة ثأرية بأسيوط

إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق من النيابة لمعاينة مسرح العثور على جثث 3 أطفال مذبوحة بالمريوطية ..صور

سعر خيالى لفستان بيلا حديد في روما.. صور

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

درة تبهر متابعيها على انستجرام بإطلالة بيضاء.. صور

اليسا وانغام ونخبة من نجوم الغناء في حفل افتتاح كافية روتانا.. صور

فيديو

أهداف الأهلي في مواجهة كراسندور الروسي..فيديو
في دقيقة..تعرف على أبرز مانشيتات الصحف.. فيديو
حضري فطائر بحشو البطاطس بأسهل الخطوات
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أحمد زاهر عن طفولته: قعدت 3 سنوات فى نيجيريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟