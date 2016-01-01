السباعي: 5.4 مليون جنيه حصيلة كراسات شروط سكن مصر حتى الآن

قال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن حصيلة بيع كراسات الشروط لــ"شقق" مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، والتى تم طرحها للبيع بأجهزة 8 مدن جديدة منذ بداية الشهر الماضى بلغت نحو 5.4 مليون جنيه.





وأوضح " السباعى"، أنه تم سحب 10832 كراسة شروط، لحجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر"، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، وسيتم تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا.



