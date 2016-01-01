التعليم تشارك في مؤتمر "اختر مصيرك" مع جامعة المنوفية

صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، قام بالتعاون مع جامعة المنوفية في تنفيذ مؤتمر "اختر مصيرك"، وذلك بحضور الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، ولفيف من نواب رئيس الجامعة، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ومسئولي التربية الاجتماعية بالمحافظة، والاتحادات الطلابية ومجلس الأمناء بالمنوفية، وطلاب الثانوية العامة.



وفي هذا الإطار، أكد موسى أهمية مثل هذه المؤتمرات في تعرف طلاب الثانوية العامة على طبيعة الكليات ونوعياتها وما تؤهل إليه من مجالات عمل، وتعريف الطلاب أيضًا على نظام الدراسة الجامعية، وتدريبهم على كيفية اختيار الكليات التي تتوافق مع اتجاهاتهم، وميولهم، وتحقيق طموحاتهم.



وقال إنه تم عرض نوعيات الكليات والقائمين بالشرح عن طبيعتها ومجالات عملها.