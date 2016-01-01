ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، باستثناء المؤشر الأوسع نطاقا، وذلك بعدما أغلقت خلال الجلستين الماضيتين على تراجع حاد.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.82%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.63%.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29%، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%.

