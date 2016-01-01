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منوعات

الصين تصرف علاوات للأزواج لإنجاب عدد أكبر من الأطفال

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تواجه الصين حاليًا مشكلة كبيرة في تناقص عدد الأطفال، الأمر الذي عاد على بعض الأقاليم الصينية بالسلب وتراجع اقتصادها، بسبب انخفاض القوى العاملة، لذلك شرعت في تقديم حوافز مالية للأزوا لتشجيعهم على إنجاب أطفال كثيرة.

وقام إقليم "لياونينغ" الواقع في شمال شرق الصين، بالبحث عن حلول للتصدي لظاهرة تناقص عدد سكانه، وتوصلوا إلى تقديم حوافز مالية لتشجيع الأزواج على إنجاب مزيد من الأطفال، فالإقليم يعاني من تراجعه اقتصاديًا منذ فترة بسبب قلة الأيدي العاملة، وتقدم السن لدى العاملين الحاليين، بحسب ما نشرته صحيفة "تشاينا ديلي".

وكان هذا الإقليم يعتبر من أكثر الأقاليم الصينية ازدهارًا، وذكر وكالة التخطيط الاقتصادي إن "لياونينغ" يدرس تقديم حوافز ضريبية وتعليمية واجتماعية وسكنية للأزواج الذين يقررون إنجاب مزيد من الأطفال، بالإضافة إلى مد إجازة الأمومة لفترة أطول، مع منح مرونة أكثر في ساعات العمل بالنسبة للأمهات، وفق ما نقلت "رويترز".

فسكان "لياونينغ" المسنين زادوا بنسبة 3.62 في المائة في عام 2017، ووصلت نسبة السكان في سن الستين أو أكثر 22.65 في المائة، بزيادة قدرها 5.35 نقطة مئوية عن نسبتهم على مستوى الدولة.

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