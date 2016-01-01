1719 طلب تقنين أراض بالغربية يتصدر أخبار المحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".





وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:





محافظة الأقصر: ندوة الـ 94 إمامًا للتوعية بالحفاظ على المياه في مسجد أو الجود.





محافظة سوهاج: رفع 35 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة بمدينة المراغة.





محافظة دمياط: المحافظ يوجه إدارة شئون البيئة بعمل حصر شاكل لمكامير الفحم.





محافظة الغربية: تلقي سكرتير محافظة الغربية 1719 طلبًا لتقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة.



