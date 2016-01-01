قلب أمه يقترب من 200 ألف جنيه ليلة الإثنين

حقق فيلم "قلب أمه" إيرادات بلغت 10 ملايين جنيه بعد 3 أسابيع فى دور العرض، واستطاع أن يحقق أمس الاثنين فقط إيرادات بلغت 199 ألفا و32 جنيهًا.





تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى "مجدي تختوخ" يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب يونس فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى تختوخ ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع يونس بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.





الفيلم بطولة هشام ماجد وشيكو وكريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.