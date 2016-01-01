مليون و227 ألف جنيه إيرادات الأفلام ليلة الإثنين

كشف الموزع محمود الدفراوى، عن إجمالى إيرادات أفلام موسم عيد الفطر بعد عرض 3 أسابيع فى دور العرض، حيث حققت أفلام عيد الفطر، 88 مليونًا و131 ألفًا و981 جنيهًا، واستطاعت الأفلام أن تحقق ليلة أمس، الاثنين، مليونًا و227 ألف جنيه.





وكان قد نافس فى موسم عيد الفطر، 5 أفلام سينمائية، هي "كارما" للمخرج خالد يوسف وبطولة عمرو سعد، و"حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، وفيلم "الأبلة طم طم" للمخرج على إدريس وبطولة ياسمين عبد العزيز، وفيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد عادل إمام وياسمين صبرى، وفيلم "قلب أمه" لشيكو وهشام ماجد.



