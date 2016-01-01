ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش النيجيري يطلق سراح 183 طفلا يشتبه في تورطهم مع بوكو حرام

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:47 م
الجيش النيجيري
الجيش النيجيري
أ ش أ
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن قيام الجيش النيجيري بالإفرج عن 183 طفلا يشتبه في تورطهم مع جماعة "بوكو حرام" حيث تم إطلاق سراحهم في "مايدوجوري" عاصمة شمال شرق ولاية "بورنو" بعد أن تم تبرئتهم من الشكوك حول صلاتهم المزعومة مع الجهاديين.

وقال "محمد فال" ممثل اليونيسف في نيجيريا - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم (الثلاثاء) - إن 8 فتيات و175 صبيا يعدون ضحية في المقام الأول للنزاع الدائر في البلاد، كما يعد إطلاق سراحهم خطوة مهمة على الطريق إعادة دمجهم.

وأضاف البيان أن هؤلاء الأطفال سيحصلون على الرعاية الطبية والدعم النفسي وذلك قبل أن يتم لم شملهم بأسرهم ودون تحديد المدة التي تم فيها احتجازهم.

يُذكر أنه منذ بداية الانتفاضة الجهادية منذ تسع سنوات، اتهمت منظمات حقوق الإنسان الجيش النيجيري بالاعتقالات الجماعية للأشخاص المشتبه في صلتهم بجماعة "بوكو حرام".

وكان المتمردون قد قاموا بتجنيد آلاف الأطفال منذ عام 2009 وكثيرا ما يستخدمون الفتيان كمقاتلين وفتيات كقنابل بشرية في الهجمات.

وفي أبريل الماضي، أعلنت "يونيسيف" عن اختطاف جماعة "بوكو حرام" أكثر من ألف طفل منذ عام 2013.

ترشيحاتنا

أيوب الكعبى ..7 معلومات لا تفوتك عن مهاجم الزمالك المنتظر

وكالة روسية تكشف موعد انفراج الأزمة بين قطر والرباعي العربي

برشلونة يجد أفضل بديل لـ باولينيو

فرنسا وبلجيكا.. مفاجآت مدوية في تشكيل مارتينيز لمواجهة الديوك

الطائرات الورقية تشعل الخلاف بين ليبرمان وقادة جيش الاحتلال

نقابة البقالين تكشف سبب اختفاء الأرز من مكاتب التموين.. فيديو

عصابة تكشف مدينة أثرية كاملة تحت الأرض.. صور

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى

أهداف ومهارات أيوب الكعبى مهاجم الزمالك المرعب المنتظر

قناة فرنسية تكشف حجم معاناة قطر الاقتصادية بسبب المقاطعة العربية

هيكتور كوبر يصل مصر خلال ساعات لهذا السبب

قطر ألغت شراء صواريخ إس-400 الروسية لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

مدير مباحث الجيزة يترأس 3 فرق بحث لحل لغز جثث المريوطية.. صور

شاهد.. الإسعاف تنقل جثامين أطفال المريوطية إلى المشرحة

الموروث الفني المغربي يتداخل مع فنون العالم وألوانه الموسيقية في مهرجان مراكش.. صور

فيديو

طفل شاهد العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية: فيلم رعب وهخاف اجي المنطقة تاني.. فيديو
انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية
بث مباشر.. تكريم الرئيس السيسي لبعثة دورة ألعاب البحر المتوسط
الإسكان: القطار السريع من العين السخنة وحتى ٦ أكتوبر.. فيديو
شاهد عيان: "رضيع" بين جثث أطفال المريوطية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟