إجلاء مئات السكان في تايوان تأهبا لوصول إعصار ماريا

أمرت السلطات في تايوان، اليوم، الثلاثاء، بإجلاء مئات السكان من الأجزاء الشمالية للبلاد؛ تأهبًا لوصول إعصار "ماريا" الذي يعد أول أعاصير هذا الموسم.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنه تم إلغاء عدد من الرحلات الجوية المنطلقة من مطار تايوان تاويوان الدولي؛ بسبب توقعات هطول أمطار غزيرة وحدوث رياح مستمرة تصل قوتها إلى 191 كيلومترًا في الساعة بسبب الإعصار متوسط القوة.



ومن المتوقع أن تشعر تايوان بآثار الإعصار منتصف غد، الأربعاء، قبل أن يصل الإعصار إلى الصين.



يشار إلى أنه توجد مخاوف كبيرة من وقوع انزلاقات أرضية جراء الأمطار الغزيرة بسبب الطبيعة الجبلية للجزيرة التايوانية، وكان 700 شخص قد لقوا مصرعهم بعدما دفنت قرية في انهيار أرضي 2009.

