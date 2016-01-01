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حوادث

3 عاطلين وراء قتل حارس عقار فى البساتين

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:35 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
كتب محمد صبرى
نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة حارس عقار مقتول امام محل عمله بالبساتين حيث تبين ان 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة بعد مشاجرة مع احدهم .

وامر اللواء خالد عبدالعال مدير امن القاهرة باخطار النيابة للتحقيق

وكان المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين قد تلقى اخطارا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفي أمام عقار فى شارع مرعي بالانتقال عثر على جثة حارس العقار محل الواقعة ( توفي اثر إصابته بطلق خرطوش بالرأس ) بعد مشاجرة مع 3 عاطلين

و تبين من التحريات التى امر بها اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة حدوث مشادة كلامية بين المتهمين بسبب دخول احدهم العقار محل عمل المجنى عليه عن طريق الخطأ اعتقادا منه انه منزل شقيقه فارتاب الحارس فى أمره فقام بالإمساك به وتجمع قاطني العقار وتعدوا عليه بالضرب دون حدوث إصابات

فحضر شقيقه والمقيم بالعقار المجاور لمحل البلاغ فقاموا بصرفه مما أثار حفيظة الثاني فاستعان بشقيقيه لمناصرته وقام بإحضار بندقية خرطوش وتعدي علي المجني عليه بإطلاق عيار ناري محدثا إصابته التي أودت بحياته

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزة الثاني السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة .. وإعترفوا بإرتكابها

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