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اقتصاد

ارتفاع سعر الإسترليني تزامناً مع سعي بريطانيا للوحدة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:01 ص
رويترز
ارتفع الجنيه الاسترليني، في الوقت الذي تبددت فيه المخاوف من أن استقالة وزيرين في بريطانيا ستثير تحديا فوريا لزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في حين انخفض الين الياباني مقابل الدولار مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر.

وتحول الاسترليني للارتفاع خلال الجلسة وزاد إلى 1.3272 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.3189 دولار أول من أمس الاثنين عقب استقالة وزيري الخارجية وشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي احتجاجا على خطط رئيسة الوزراء البريطانية للإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

ويقول مشروعون من حزب المحافظين إن ماي بمنأى على الأرجح عن مواجهة تحد لزعامتها على الرغم من الاستقالتين وإن هذا ساعد العملة على تحقيق بعض المكاسب.

وارتفع الاسترليني مقابل اليورو إلى 88.60 بنس، وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش صعد 0.1 بالمئة بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 89.025 بنس لليورو يوم الاثنين.

وزاد الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني، الذي يشتريه المستثمرون في العادة خلال أوقات الضبابية السياسية، إلى 111.08 ين ليصعد فوق مستوى 111 ينا للمرة الأولى منذ يوم الثلاثاء الماضي مقتربا من أعلى مستوى في ستة أشهر.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 94.230 بعد أن هبط يوم الاثنين إلى 93.711 وهو أدنى مستوياته منذ منتصف يونيو.

وتأثرت العملة الأمريكية سلبا ببيانات يوم الجمعة التي أظهرت أن نمو الأجور في الولايات المتحدة ظل فاترا على الرغم من تحسن أوضاع سوق العمل عموما.

وزاد اليوان الصيني 0.1 بالمئة في تعاملات الأسوق الخارجية إلى 6.6262 مقابل الدولار مبتعدا عن المستويات المتدنية المسجلة في يونيو،عندما شهدت العملة الصينية أكبر انخفاض شهري لها على الإطلاق.

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