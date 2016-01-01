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منوعات

واتساب تطلق حملة إعلامية في الهند ضد الأخبار الكاذبة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:47 م
صدى البلد
رويترز
نشرت منصة التراسل واتساب المملوكة لشركة فيسبوك،إعلانات اليوم الثلاثاء في عدة صحف رئيسية بالهند لمواجهة انتشار المعلومات المضللة، في أول مسعى من جانبها لمحاربة مجموعة من الرسائل الكاذبة التي أسفرت عن اعتداءات جماعية.

ووقعت عمليات ضرب وقتل بسبب رسائل تحريضية مضللة في الهند، أكبر سوق لواتساب، حيث يصل عدد مستخدمي المنصة إلى أكثر من 200 مليون شخص، وسببت كابوسا للموقع الإلكتروني ودفعت بعض الأصوات إلى دعوة السلطات للتحرك على الفور.

وأفردت بعض الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية في الهند صفحات بأكملها لإعلانات واتساب التي جاء فيها "معا يمكننا التصدي للمعلومات الكاذبة" وذلك في إطار سلسلة إعلانات ستنشرها أيضا صحف يومية باللغات الإقليمية.

وحث الإعلان المستخدمين على التحقق من المعلومات قبل نشرها وحذرهم من انتشار الأخبار الكاذبة.

وقال متحدث باسم واتساب في بيان "بدأنا حملة توعية في الهند بشأن كيفية رصد الأخبار الكاذبة والشائعات".

وتابع "خطوتنا الأولى هي نشر إعلانات في الصحف باللغة الإنجليزية والهندية وعدد من اللغات الأخرى. وسنعزز هذه الجهود".

وذكر البيان أن واتساب تعتزم نشر إعلانات مشابهة خلال الأسبوع في صحف يومية إقليمية في عموم الهند من ولايات جوجارات ومهاراشترا وراجاستان في الغرب إلى ولاية اوتار براديش الشمالية أكبر الولايات الهندية من حيث عدد السكان.

كانت واتساب قد قالت إنها تعمل على إدخال تعديلات على إعداداتها وإتاحة ضوابط للمستخدمين سعيا لوقف الرسائل الكاذبة.

وتبحث منصة التراسل الشهيرة أيضا تصنيف الرسائل حتى يفرق المستخدم بين الرسالة التي يمررها الطرف الآخر إليه من طرف ثالث وتلك التي يكون مصدرها الأول هو الطرف الآخر نفسه.


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