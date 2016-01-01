تحرير 21 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات فى حملات بالغربية

حررت مديرية أمن الغربية اليوم 21 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات فى حملات لتأمين أرواح المواطنين بشوارع قري ومراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وزفتى.



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد مدير قوات الحماية المدنية حرر (10) بلاغ حريق متنوع و( 8 ) مخالفات فى مجال الوقاية من اخطار الحريق و(3) بلاغ مفرقعات (سيارة متروكه) وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

